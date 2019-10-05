Генеральный секретарь ООН прокомментировал антиправительственных акций в Ираке

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Суббота, 5 октября 2019, 06:42

На гибель людей отреагировал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, он призвал правительство и демонстрантов в Ираке к диалогу.

Источник: пресс-секретарь главы ООН

"Генеральный секретарь внимательно следит за развитием событий в Ираке. Он призывает к диалогу между правительством и демонстрантами в качестве немедленного шага в сторону деэскалации", — говорится в заявлении.

Генсек подчеркивает, что "свобода выражения мнений и мирных собраний являются основными правами человека, которые необходимо уважать".

"Генеральный секретарь глубоко опечален гибелью людей во время недавних акций протеста и призывает всех участников проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от насилия", — говорится сообщении.

Напомним:

  • Массовые беспорядки в Ираке вспыхнули первого октября. Они охватили Багдад, а также ряд крупных городов. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против коррупции, безработицы и плохих коммунальных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.
  • Для разгона демонстраций силовики применяют боевые патроны и слезоточивый газ.

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Темы: Ирак ООН


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