Генеральный секретарь ООН прокомментировал антиправительственных акций в Ираке
Суббота, 5 октября 2019, 06:42
На гибель людей отреагировал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, он призвал правительство и демонстрантов в Ираке к диалогу.
Источник: пресс-секретарь главы ООН
"Генеральный секретарь внимательно следит за развитием событий в Ираке. Он призывает к диалогу между правительством и демонстрантами в качестве немедленного шага в сторону деэскалации", — говорится в заявлении.
Генсек подчеркивает, что "свобода выражения мнений и мирных собраний являются основными правами человека, которые необходимо уважать".
"Генеральный секретарь глубоко опечален гибелью людей во время недавних акций протеста и призывает всех участников проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от насилия", — говорится сообщении.
Напомним:
- Массовые беспорядки в Ираке вспыхнули первого октября. Они охватили Багдад, а также ряд крупных городов. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против коррупции, безработицы и плохих коммунальных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.
- Для разгона демонстраций силовики применяют боевые патроны и слезоточивый газ.