Генеральный секретарь ООН прокомментировал антиправительственных акций в Ираке

На гибель людей отреагировал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, он призвал правительство и демонстрантов в Ираке к диалогу.

Источник: пресс-секретарь главы ООН

"Генеральный секретарь внимательно следит за развитием событий в Ираке. Он призывает к диалогу между правительством и демонстрантами в качестве немедленного шага в сторону деэскалации", — говорится в заявлении.

Генсек подчеркивает, что "свобода выражения мнений и мирных собраний являются основными правами человека, которые необходимо уважать".

"Генеральный секретарь глубоко опечален гибелью людей во время недавних акций протеста и призывает всех участников проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от насилия", — говорится сообщении.

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