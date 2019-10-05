На Донбассе один боец ​​погиб, еще двое получили ранения

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Суббота, 5 октября 2019, 07:24

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Источник: отчет штаба ООС.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минские соглашения, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения",- сообщают военные.

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Темы: Донбасс война


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