На Донбассе один боец погиб, еще двое получили ранения
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести.
Источник: отчет штаба ООС.
Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в нарушение Минские соглашения, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил.
"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения",- сообщают военные.
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