Место Волкера может занять экс-сотрудник ЦРУ - СМИ
Спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины вместо Курта Волкера может стать 72-летний Майкл Костив.
Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на высокопоставленные американские источники
Детали: По данным издания, сначала в Вашингтоне было принято решение о назначении Костива на должность посла США в Украине. Но после отставки Волкера кандидатуру Костива рассматривают в качестве нового спецпредставителя.
Отмечается, что сейчас продолжаются консультации по этому поводу.
Дословно: "Если для назначения на должность спецпредставителя необходима только подпись американского госсекретаря, то процедура назначения посла требует утверждения Сенатом. И здесь для Костива могут возникнуть определенные сложности".
Биография: 72-летний Майкл Костив в течение десяти лет работал в ЦРУ, из которого он в начале 80-х ушел после скандала.
В статье о Костиве в английской версии Википедии говорится о странной истории: якобы в конце 1981 года он был пойман в супермаркете на краже пакета с беконом стоимостью в 2,13 долл. Он сообщил об этом инциденте своему начальству и был отправлен в административный отпуск. В 1982-м, после того, как Костив подал в отставку, обвинения были сняты.
После отставки из ЦРУ Костив около двадцати лет проработал в одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций - Chevron, в которой в 2001-2003 гг. занимал должность вице-президента по международным правительственным делам.
В 2004-2006 гг. Костив был советником директора ЦРУ.
С 2006-го по 2011-й гг. он был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн.
"По словам наших информированных собеседников, именно Костив привлек внимание Маккейна к украинскому вопросу", - пишет "Зеркало недели".
С 2011-го и по настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). А с января 2017 года также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса.
Кроме украинского языка, Костив владеет русским, испанским, итальянским, польским.
Предыстория:
- Курт Волкер подал в отставку после двух лет работы в должности специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины.
- Главной причиной увольнения является упоминание о нем в жалобе информатора, который пролил свет на телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
- 3 октября Волкер предстал перед тремя комитетами, которые расследуют обвинения госслужащего, который слушал разговор Трампа и Зеленского.
- Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершит работу в этой должности 20 мая.
- До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности выполняла временный поверенный Кристина Квин.
- С июня временно поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине является Уильям Тейлор.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua