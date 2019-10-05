Место Волкера может занять экс-сотрудник ЦРУ - СМИ

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Суббота, 5 октября 2019, 10:03

Спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины вместо Курта Волкера может стать 72-летний Майкл Костив.

Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на высокопоставленные американские источники

Детали: По данным издания, сначала в Вашингтоне было принято решение о назначении Костива на должность посла США в Украине. Но после отставки Волкера кандидатуру Костива рассматривают в качестве нового спецпредставителя.

Отмечается, что сейчас продолжаются консультации по этому поводу.

Дословно: "Если для назначения на должность спецпредставителя необходима только подпись американского госсекретаря, то процедура назначения посла требует утверждения Сенатом. И здесь для Костива могут возникнуть определенные сложности".

Биография: 72-летний Майкл Костив в течение десяти лет работал в ЦРУ, из которого он в начале 80-х ушел после скандала.

В статье о Костиве в английской версии Википедии говорится о странной истории: якобы в конце 1981 года он был пойман в супермаркете на краже пакета с беконом стоимостью в 2,13 долл. Он сообщил об этом инциденте своему начальству и был отправлен в административный отпуск. В 1982-м, после того, как Костив подал в отставку, обвинения были сняты.

После отставки из ЦРУ Костив около двадцати лет проработал в одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций - Chevron, в которой в 2001-2003 гг. занимал должность вице-президента по международным правительственным делам.

В 2004-2006 гг. Костив был советником директора ЦРУ.

С 2006-го по 2011-й гг. он был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн.

"По словам наших информированных собеседников, именно Костив привлек внимание Маккейна к украинскому вопросу", - пишет "Зеркало недели".

С 2011-го и по настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). А с января 2017 года также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса.

Кроме украинского языка, Костив владеет русским, испанским, итальянским, польским.

Предыстория:

  • Курт Волкер подал в отставку после двух лет работы в должности специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины.
  • Главной причиной увольнения является упоминание о нем в жалобе информатора, который пролил свет на телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
  • 3 октября Волкер предстал перед тремя комитетами, которые расследуют обвинения госслужащего, который слушал разговор Трампа и Зеленского.
  • Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершит работу в этой должности 20 мая.
  • До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности выполняла временный поверенный Кристина Квин.
  • С июня временно поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине является Уильям Тейлор.

Украинская правда

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Темы: США


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