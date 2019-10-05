Конгресс требует от Белого дома все документы о разговоре Трампа и Зеленского

Демократы в Палате представителей Конгресса США требуют от Белого дома предоставить все документы, связанные с расследованием в рамках подготовки к процедуре импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В совместном заявлении главы комитета по иностранным делам Элиот Энгель, комитета по разведке Адам Шифф и комитета по надзору Элайджа Каммингс заявили, что хотят получить документы, связанные с телефонным звонком между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Они заявили, что вынуждены были передать повестку в суд после того, как Белый дом не представил документы, о которых они требовали в письме 9 сентября.

"Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас - и нацию - в эту позицию, но его действия не оставили нам другого выбора, кроме обнародования этой повестки", - говорится в заявлении.

Они дали Белому дому время до 18 октября, чтобы сообщить информацию, в том числе о том, кто еще, кроме Трампа, общался с Зеленским.

Юристы Белого дома считают, что Трамп может игнорировать требования законодателей до тех пор, пока подконтрольная демократам Палата представителей не проведет полноценное голосование, чтобы официально утвердить расследование об импичменте.