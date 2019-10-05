Аброськин стал ректором университета
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Суббота, 5 октября 2019, 11:38
Бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин стал ректором Одесского государственного университета внутренних дел.
Источник: сайт МВД
Детали: Абрьськин был назначен ректором приказом МВД Украины от 4 октября.
Представил нового руководителя университета первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
Предыстория:
- 11 сентября во Нацполиции сообщили "Украинской правде", что трое заместителей главы Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад подали в отставку и были уволены.
- В ночь на 12 сентября Аброськин написал пост в Facebook, в котором отрицал свое увольнение.
- Однако на следующий день он признал, что все-таки написал заявление об увольнении.
- Аброськин писал, что намерен вернуться в Мариуполь и баллотироваться в мэры.
- Позже на сайте МВД появилось сообщение, что Аваков принял отставку трех заместителей главы Нацполиции, в том числе и Аброськина.
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