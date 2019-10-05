Аброськин стал ректором университета

Представил нового руководителя университета первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Детали : Абрьськин был назначен ректором приказом МВД Украины от 4 октября.

Бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин стал ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

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