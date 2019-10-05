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Аброськин стал ректором университета

Суббота, 5 октября 2019, 11:38
Аброськин стал ректором университета
сайт МВД

Бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин стал ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

Источник: сайт МВД

Детали: Абрьськин был назначен ректором приказом МВД Украины от 4 октября.

Представил нового руководителя университета первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Предыстория:

  • 11 сентября во Нацполиции сообщили "Украинской правде", что трое заместителей главы Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад подали в отставку и были уволены.
  • В ночь на 12 сентября Аброськин написал пост в Facebook, в котором отрицал свое увольнение.
  • Однако на следующий день он признал, что все-таки написал заявление об увольнении.
  • Аброськин писал, что намерен вернуться в Мариуполь и баллотироваться в мэры.
  • Позже на сайте МВД появилось сообщение, что Аваков принял отставку трех заместителей главы Нацполиции, в том числе и Аброськина.

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Темы: МВДОдесса
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