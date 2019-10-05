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Убийство полицейских в Париже: дело передали антитеррористическим прокурорам

Суббота, 5 октября 2019, 12:54

Расследование убийства четырех сотрудников полиции их коллегой в Париже передали в антитеррористическое подразделение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Первоначально следователи заявили, что нет никаких признаков того, что нападение было террористическим актом, но шеф парижской полиции Дидье Лаллемент позже заявил журналистам, что этот вариант не исключается.

Дело рассматривалось городским прокурором, но в пятницу вечером, стало известно, что следствие передали антитеррористическим прокурорам "в свете доказательств, собранных следователями по уголовным делам".

Подробности раскрытой новой информации не разглашаются. Но, как сообщает Reuters со ссылкой на судебные источники, это произошло после того, как несколько человек, близких к злоумышленнику, включая его жену, были допрошены и были проанализированы его мобильные телефоны.

45-летний ИТ-специалист убил трех полицейских и административного работника в штаб-квартире парижской полиции в четверг. Мотив преступления неясен, предполагалось, что причиной стал спор на рабочем месте.

Также сообщалось, что 18 месяцев назад нападавший принял ислам и недавно перестал общаться с коллегами-женщинами в офисе. Но представитель правительства заявил в пятницу утром, что нет никаких признаков того, что он был радикализирован до нападения.

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