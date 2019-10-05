В "Слуге народа" за "мажоритарные" местные выборы, кроме Киева

Во фракции "Слуга народа" считают, что выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, а в Киеве – по пропорциональной с открытыми списками.

Источник: первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На местном (уровне – ИФ) мы хотим мажоритарку, кроме Киева".

Детали: Вместе с тем он отметил, что модель мажоритарки для выборов в областные советы должна быть такой, чтобы от каждой громады обязательно был депутат.

Этот вопрос, по словам нардепа, обсуждается по время доработки Избирательного кодекса, на который президент наложил вето.

В "Слуге народа" также считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов до 4 лет.

Корниенко заявил, что новое административно-территориальное устройство Украины в рамках децентрализации будет распространяться, в том числе, на временно неподконтрольные территории – Крым и Донбасса.

"Мы будем принимать административно-территориальное устройство всей страны, в том числе Крыма, Луганской и Донецкой областей полностью. Есть все эти районы, все рассчитано. Тут вопрос будет, конечно, когда это начнет реально действовать", - сказал первый замглавы фракции.

Он сообщил, что, согласно дорожной карте децентрализации, до конца ноября будет подготовлен проект нового административно-территориального устройства страны и начнется его обсуждение с обществом.

Корниенко отметил, что для проведения децентрализации необходимо внести изменения в Конституцию, после чего можно будет подавать в парламент соответствующие законопроекты, в частности, о префектах.

Что было ранее: Корниенко также заявил, что "Слуга народа" хочет на местных выборах весной привести в местные органы власти новых людей.