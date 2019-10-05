В субботу на Донбассе ранен военный, режим "тишины нарушен 10 раз - штаб

5 октября вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 10 раз, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Источник: пресс-центр штаба Объединенных сил

Детали: По данным штаба, обстрелы со стороны боевиков велись из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы позиций Объединенных сил велись возле н.п.Гнутово, Новогнатовка, Старогнатовка, Павлополь, близ Золотого с направления Первомайского, вблизи Хутора Свободного, возле н.п.Пивденное, вблизи Майорского и Луганского.

"В нарушение Мински[ соглашениq, противник намеренно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм", - отметили в штабе ОС.