Эвакуировали несколько сотен студентов из-за угрозы обрушения общежития в Днепре

В Днепре из общежития №2 "Днепропетровского политехнического университета" на углу ул. Гагарина и Яворницкого отселили около 200 студентов из-за обвала грунта у здания и угрозу обвала стены.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на облуправление ДСНС, мэр Днепра Борис Филатов в Facebook

Детали: По данным ГосЧС, на углу пятиэтажного общежития образовался провал грунта три на два метра и глубиной 1,2 м.

На первом этаже здания, где размещалась аптека, образовались трещины на стенах.

Руководством университета принято решение об отселении студентов в общежитие №1.

Мэр Днепра Борис Филатов в свою очередь сообщил, что в здании общежития перекрыты газ и электричество, а под здание закачивают бетон.

"На месте коммунальщики, полиция, МЧС, "скорые". Здание может рухнуть в любой момент. ... Здание построено в 1950-х, под зданием - бомбоубежище. Причину проседания выясняет специальная комиссия", - сообщил он.

Также Филатов призвал жителей города не приближаться к перекрытому кварталу и отметил, что 6 октября центральный проспект Днепра будет перекрыт.