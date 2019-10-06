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В ходе протестов в Ираке уже погибло 93 человека

Воскресенье, 6 октября 2019, 03:31
В ходе протестов в Ираке уже погибло 93 человека

Количество погибших участников общенациональных демонстраций в Ираке возросло до 93 человек, около 4000 пострадали.

Источник: Reuters

Огонь по демонстрантам вели полицейские снайперы. Корреспондент агентства рассказал, что видел, как одно из демонстрантов ранили в голову. Врачи в больнице подтвердили его гибель.

О фактах кровопролития сообщается из разных городов страны. Нынешнее противостояние журналисты называют самым тяжелым со времен подавления два года назад вооруженного сопротивления участников террористической организации "Исламское государство".

Демонстранты требуют нормального электроснабжения, чистой воды, соблюдение санитарных норм и победы над коррупцией в органах власти.

Беспорядки вспыхнули на юге Ирака, в районах, где преобладает шиитское население. Протестное движение быстро распространился на другие провинции.

Премьер-министр страны Адель Абдул Махди в пятницу призвал сограждан к спокойствию и пообещал провести реформы. Один из самых влиятельных клириков в Ираке возложил вину за акты насилия на политиков, заявив, что им не удалось улучшить жизнь иракцев и призвал власти прислушаться к требованиям протестующих.

Темы: Иракакции
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