Турция стягивает войска к южной границе 

Турция стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении там военной операции.

Источник: турецкий телеканал TRT.

В район Акчакале были направлены дополнительно девять грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими.

"Подготовка к операции завершена. Планирование завершено. Необходимые приказы отданы. Не сегодня завтра начнутся действия для запуска процесса восстановления мира. Наступление будет идти с суши и с воздуха", - сказал президент Турции в Анкаре.

По словам Эрдогана, цель операции на востоке от реки Евфрат – восстановление мира.