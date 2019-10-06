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Турция стягивает войска к южной границе 

Воскресенье, 6 октября 2019, 05:55

Турция стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении там военной операции.

Источник: турецкий телеканал TRT

В район Акчакале были направлены дополнительно девять грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими.

"Подготовка к операции завершена. Планирование завершено. Необходимые приказы отданы. Не сегодня завтра начнутся действия для запуска процесса восстановления мира. Наступление будет идти с суши и с воздуха", - сказал президент Турции в  Анкаре.

По словам Эрдогана, цель операции на востоке от реки Евфрат – восстановление мира.

Темы: ТурцияСирия
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