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Минобороны США отреагировало на планы Турции начать наступление на Сирию

Воскресенье, 6 октября 2019, 06:29

Соединенные Штаты ведут переговоры с турецкой стороной по обеспечению безопасности на севере Сирии на фоне подготовки Анкары к наступлению.

Источник: министр обороны США Марк Эспер, передает Укринформ.

"Сейчас мы сосредоточены на обеспечении работы механизма безопасности на севере - северо-востоке Сирии", - сказал министр обороны США на вопрос, планирует Вашингтон вывести все войска из Сирии в то время, как Турция начнет масштабное вторжение в эту страну.

"Я вчера долгий разговор со своим коллегой, господином Акаром, и это было непосредственной темой обсуждения. Я ему четко дал понять, с чем он согласился, что нам нужно, чтобы механизм безопасности работал", - отметил Эспер.

Что касается нынешней взаимодействия, глава Пентагона напомнил о существовании общего центра на юге Турции, а также обеспечение работы воздушных и наземных патрулей.

"Мы должны проработать все детали", - отметил министр обороны США.






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Темы: СШАТурцияСирия
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