Деревянченко по очкам проиграл Головкину в бою за два чемпионских пояса

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Воскресенье, 6 октября 2019, 08:25

Украинец Сергей Деревянченко уступил казаху Геннадию Головкину в бою за чемпионские пояса по версиям IBF и IBO в среднем весе. Поединок продлился все 12 раундов, и Головкин победил украинца решением судей.

Бой прошел в воскресенье 6 октября в Нью-Йорке на арене "Madison Square Garden".

На стартовых секундах первого раунда Головкин провел апперкот и еще серию ударов, после которой украинец оказался в нокдауне. Во втором раунде у украинца открылось рассечение над правым глазом. Однако с 2 до 12 раунда Деревянченко выдал конкурентный бой для опытного Головкина. Сергей хорошо контратаковал прямыми ударами, и по крайней мере не проиграл в большинстве раундов.

Головкин хорошо выбрасывал боковые и апперкоты, но украинцу почти всегда удавалось соответствовать ударами на попадание казаха.

За Деревянченко был и десятый раунд, где он заставил Головкина защищаться и ждать окончания 3-минутки.

11 и 12 раунд прошли при равном боксе. Оба боксера отвечали ударами, и преимущества не было ни у одного из них.

По окончании боя все судьи отдали победу Геннадию Головкину со счетом - 115: 112, 115: 112, 114: 113.

Напомним, что в 2018 году Деревянченко уже дрался за титул чемпиона мира и проиграл тогда разделенным решением судей Даниэлю Джейкобсу.

Николай Аврамчук, УП

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Темы: спорт


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