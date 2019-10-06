В Марьинке в результате взрыва погибли два человека
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Воскресенье, 6 октября 2019, 10:14
В субботу в Марьинке в результате взрыва в многоквартирном доме погибли мужчина и женщина.
Источник: полиция Донецкой области
Детали: Трагедия произошла около 15.20. Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.
В квартире, где произошел взрыв, обнаружены тела двух погибших - мужчины и женщины.
На месте работают полицейские, ГСЧС, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва устанавливается.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Украинская правда
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