В Марьинке в результате взрыва погибли два человека

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Воскресенье, 6 октября 2019, 10:14

В субботу в Марьинке в результате взрыва в многоквартирном доме погибли мужчина и женщина.

 

Источник: полиция Донецкой области

 

Детали: Трагедия произошла около 15.20. Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.

В квартире, где произошел взрыв, обнаружены тела двух погибших - мужчины и женщины.

На месте работают полицейские, ГСЧС, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва устанавливается.

 

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Украинская правда

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Темы: Донецкая область взрыв


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