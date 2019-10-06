В Марьинке в результате взрыва погибли два человека

В субботу в Марьинке в результате взрыва в многоквартирном доме погибли мужчина и женщина.

Источник: полиция Донецкой области

Детали: Трагедия произошла около 15.20. Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.

В квартире, где произошел взрыв, обнаружены тела двух погибших - мужчины и женщины.

На месте работают полицейские, ГСЧС, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва устанавливается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.