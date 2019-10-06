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В Марьинке в результате взрыва погибли два человека

Воскресенье, 6 октября 2019, 10:14
В Марьинке в результате взрыва погибли два человека
фото полиции

В субботу в Марьинке в результате взрыва в многоквартирном доме погибли мужчина и женщина.

 

Источник: полиция Донецкой области

 

Детали: Трагедия произошла около 15.20. Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.

В квартире, где произошел взрыв, обнаружены тела двух погибших - мужчины и женщины.

На месте работают полицейские, ГСЧС, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. 

 

Позже в полиции добавили, что погибшими являются 51-летний мужчина и 49-летняя женщина.

"По предварительным данным, между супругами возникла ссора на почве ревности. Мужчина достал боеприпас и взорвал себя вместе с женой", - говорится в сообщении.

На месте происшествия эксперты обнаружили остатки гранаты РГО.

Факт квалифицирован по ч.2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Также следователи проверяют версию совершения самоубийства. Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьвзрыв
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