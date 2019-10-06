Посольство РФ в США заявило, что ФБР час допрашивало депутата Госдумы

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудник ФБР час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", который пройдет 6 октября.

Источник: Антонов в комментарии журналистам, РИА Новости, посольство РФ в США

Детали: По словам посла, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР. По его словам, Юмашевой задавали "абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы".

Прямая речь Антонова: "Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение".

"Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево".

Детали: Российское посольство в связи с допросом Юмашевой направило ноту протеста в госдепартамент.

"Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - сказал Антонов.

Сама Юмашева воздержалась от комментариев по поводу допроса.

"Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты", - сказала она в воскресенье РИА Новости, отказавшись сообщить какие-либо подробности случившегося.