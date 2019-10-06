Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госдеп ответил на запрос Конгресса предоставить связанные с Украиной документы - Помпео

Воскресенье, 6 октября 2019, 12:06

Государственный департамент ответил на требование Конгресса предоставить документы, связанные с сотрудничеством администрации США с Украиной.

Об этом 5 октября заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Он не сказал, каким именно был ответ. У Госдепа был дедлайн до 5 октября для передачи документов, но Помпео намекнул, что он не вложился в него, а намерен выполнить запрос в собственном темпе.

"Мы будем работать над этим процессом", - сказал Помпео, бывший конгрессмен, который был неустанным в проведении расследований по нападению на американские объекты в Бенгазе, Ливия, произошедшего во время администрации Обамы.

"Я точно помню, когда я был на той стороне, и мы искали документы, я точно помню, сколько времени понадобилось, чтобы на эти документы получить. Мы будем реагировать быстрее, чем администрация Обамы в годы, предшествовавшие этому Конгрессу".

Письмо Конгресса подчеркивало, что Государственный департамент ранее отказался предоставить затребованные документы и что расследование импичмента имеет неотложный характер.

Письмо законодателей отмечает, что затребованные документы будут частью расследования по импичменту, а их непредоставления будет восприниматься как доказательство препятствование правосудию.

Как известно, Демократическая партия инициировала начало процедуры импичмента в отношении президента США после разоблачения информации о том, что Трамп якобы призвал власти Украины провести расследование с целью навредить своему политическому оппоненту Джо Байдену. Трамп отвергает обвинения.

Демократы в Палате представителей Конгресса США требуют от Белого дома до 18 октября предоставить все документы, связанные с расследованием в рамках подготовки к процедуре импичмента.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Последние новости
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
Все новости...
Реклама: