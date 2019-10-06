Госдеп ответил на запрос Конгресса предоставить связанные с Украиной документы - Помпео

Государственный департамент ответил на требование Конгресса предоставить документы, связанные с сотрудничеством администрации США с Украиной.

Об этом 5 октября заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Он не сказал, каким именно был ответ. У Госдепа был дедлайн до 5 октября для передачи документов, но Помпео намекнул, что он не вложился в него, а намерен выполнить запрос в собственном темпе.

"Мы будем работать над этим процессом", - сказал Помпео, бывший конгрессмен, который был неустанным в проведении расследований по нападению на американские объекты в Бенгазе, Ливия, произошедшего во время администрации Обамы.

"Я точно помню, когда я был на той стороне, и мы искали документы, я точно помню, сколько времени понадобилось, чтобы на эти документы получить. Мы будем реагировать быстрее, чем администрация Обамы в годы, предшествовавшие этому Конгрессу".

Письмо Конгресса подчеркивало, что Государственный департамент ранее отказался предоставить затребованные документы и что расследование импичмента имеет неотложный характер.

Письмо законодателей отмечает, что затребованные документы будут частью расследования по импичменту, а их непредоставления будет восприниматься как доказательство препятствование правосудию.

Как известно, Демократическая партия инициировала начало процедуры импичмента в отношении президента США после разоблачения информации о том, что Трамп якобы призвал власти Украины провести расследование с целью навредить своему политическому оппоненту Джо Байдену. Трамп отвергает обвинения.

Демократы в Палате представителей Конгресса США требуют от Белого дома до 18 октября предоставить все документы, связанные с расследованием в рамках подготовки к процедуре импичмента.