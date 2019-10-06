Полиция назвала количество участников вече в центре Киева

В вече "Остановим капитуляцию" на Майдане независимости участвуют около 10 тысяч человек, нарушений не зафиксировано.

Источник: полиция Киева

Дословно: "В столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Независимости. В настоящее время там находится около 10 000 человек. Нарушений не зафиксировано".

Детали: На Майдане Независимости службу несут 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Напомним: На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходит вече "Остановим капитуляцию". Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".