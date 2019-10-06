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В США появился второй обличитель, который знает о делах Трампа с Украиной

Воскресенье, 6 октября 2019, 16:27
В США появился второй обличитель, который знает о делах Трампа с Украиной

Марк Заид, адвокат обличителя, который забил тревогу по сделкам президента Дональда Трампа с Украиной и вызвал расследования об импичменте, заявил, что теперь он представляет еще одного информатора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

Второе лицо - его также описывают как служащего разведки - из первых уст знает о некоторых обвинения, изложенных в первоначальной жалобе, и прошло собеседование с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном.

Аткинсон - независимое должностное лицо, которое должно следить за соблюдением правил в своем ведомстве (назначен на эту должность президентом Трампом). Он определяет, есть ли серьезные основания для того, чтобы рассмотрение жалобы пошло дальше.

Существование второго обличителя, особенно того, кто может говорить непосредственно о событиях, связанных с разговорами президента по Украине, - может подорвать повторное настаивание Трампа, что первоначальная жалоба, опубликованная 26 сентября, была "абсолютно неточной".

Эта первоначальная жалоба на семи страницах утверждала, что Трамп подтолкнул власти Украины к расследованию против своего политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, а затем неназванные высокопоставленные чиновники Белого дома пытались скрыть улики об этом.

"Этот набор действий подчеркнул, что чиновники Белого дома поняли серьезность того, что оказалось в звонке", - заявил первый обличитель в жалобе, поданной 12 августа.

Заид говорит, что у обоих чиновников есть полная защита закона. Хотя этот второй чиновник разговаривал с Аткинсоном, он еще не общался с комитетами Конгресса, проводящими расследование в рамках импичмента.

Трамп и его союзники заявляют, что он просто склонял Зеленского выполнить собственное обещание искоренить коррупцию в Украине.

Темы: США
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