Полиция обещает защитить жителей Золотого-4

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Воскресенье, 6 октября 2019, 16:37

Заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян уверяет, что полиция сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан в г. Золотое-4 и с. Катериновка.

Источник: Троян во время встречи с жителями г. Золотое-4 Попаснянского района, сообщает полиция Луганской области

Детали: По его словам, несмотря на анонсированное разведения военных сил на участке вблизи г. Золотое, полицейские продолжат нести службу в г. Золотое-4 и с. Катериновка.

Прямая речь: "Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения".

"Мы уже имеем пример успешной работы правоохранителей после разведения войск в стратегическом пгт. Станица Луганская. Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции "Луганск 1", нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан".

Детали: Троян также анонсировал в г. Золотое-4 личный прием граждан начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником для решения всех насущных проблем жителей, входящих в компетенцию полиции.

Что было раньше: В воскресенье лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами ООС прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск.

Предыстория: 

  • 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.
  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения. 
  • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
  • Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.
  • 5 октября на мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября. 
  • По данным украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования РФ ведут обстрелы на участке разведения сил и средств на линии разграничения в направлении н.п. Богдановка и в направлении населенного пункта Золотое-4.
  • Представители власти намерены посетить н.п.Петровское, Золотое и Станицу Луганскую на следующей неделе.

Украинская правда

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Темы: Луганская область полиция


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