Полиция обещает защитить жителей Золотого-4
Заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян уверяет, что полиция сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан в г. Золотое-4 и с. Катериновка.
Источник: Троян во время встречи с жителями г. Золотое-4 Попаснянского района, сообщает полиция Луганской области
Детали: По его словам, несмотря на анонсированное разведения военных сил на участке вблизи г. Золотое, полицейские продолжат нести службу в г. Золотое-4 и с. Катериновка.
Прямая речь: "Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения".
"Мы уже имеем пример успешной работы правоохранителей после разведения войск в стратегическом пгт. Станица Луганская. Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции "Луганск 1", нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан".
Детали: Троян также анонсировал в г. Золотое-4 личный прием граждан начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником для решения всех насущных проблем жителей, входящих в компетенцию полиции.
Что было раньше: В воскресенье лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами ООС прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск.
Предыстория:
- 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.
- 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения.
- Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
- Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.
- 5 октября на мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.
- По данным украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования РФ ведут обстрелы на участке разведения сил и средств на линии разграничения в направлении н.п. Богдановка и в направлении населенного пункта Золотое-4.
- Представители власти намерены посетить н.п.Петровское, Золотое и Станицу Луганскую на следующей неделе.
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