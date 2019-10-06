Полиция обещает защитить жителей Золотого-4

Заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян уверяет, что полиция сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан в г. Золотое-4 и с. Катериновка.

Источник: Троян во время встречи с жителями г. Золотое-4 Попаснянского района, сообщает полиция Луганской области

Детали: По его словам, несмотря на анонсированное разведения военных сил на участке вблизи г. Золотое, полицейские продолжат нести службу в г. Золотое-4 и с. Катериновка.

Прямая речь: "Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения".

"Мы уже имеем пример успешной работы правоохранителей после разведения войск в стратегическом пгт. Станица Луганская. Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции "Луганск 1", нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан".

Детали: Троян также анонсировал в г. Золотое-4 личный прием граждан начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником для решения всех насущных проблем жителей, входящих в компетенцию полиции.

Что было раньше: В воскресенье лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами ООС прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск.

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