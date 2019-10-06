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Путин прокомментировал вмешательство РФ в американские выборы

Воскресенье, 6 октября 2019, 17:54

Президент РФ Владимир Путин назвал обвинения во вмешательстве России в американские выборы 2016 года "предлогом для сдерживания" РФ и для давления на президента США Дональда Трампа.

Источник: комментарий Путина журналисту NBC в кулуарах Российской энергетической недели, отрывок был показан 6 октября на телеканале "Россия-1", сообщает ТАСС 

Дословно: "Что касается выборов, самое главное, что может быть интересным: на основе предположения нашего сговора с Трампом были введены санкции. Потом Мюллер (бывший спецпрокурор Роберт Мюллер - ред.) сказал, что сговора не было, но санкции остались".

"Значит, это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас. И с другой стороны - чтобы оказать давление на Трампа. Те, кто это делает, не смотрят даже на один шаг вперед", - заявил Путин. 

Напомним:

  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
  • The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
  • На протяжении 22 месяцев спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал вопрос о том, имел ли место сговор между предвыборным штабом Трампа и Россией.
  • Согласно итогам расследования, ни Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.

Темы: ПутинвиборыСШАТрамп
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