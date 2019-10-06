Путин прокомментировал вмешательство РФ в американские выборы

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Воскресенье, 6 октября 2019, 17:54

Президент РФ Владимир Путин назвал обвинения во вмешательстве России в американские выборы 2016 года "предлогом для сдерживания" РФ и для давления на президента США Дональда Трампа.

Источник: комментарий Путина журналисту NBC в кулуарах Российской энергетической недели, отрывок был показан 6 октября на телеканале "Россия-1", сообщает ТАСС 

Дословно: "Что касается выборов, самое главное, что может быть интересным: на основе предположения нашего сговора с Трампом были введены санкции. Потом Мюллер (бывший спецпрокурор Роберт Мюллер - ред.) сказал, что сговора не было, но санкции остались".

"Значит, это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас. И с другой стороны - чтобы оказать давление на Трампа. Те, кто это делает, не смотрят даже на один шаг вперед", - заявил Путин. 

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Темы: Путин виборы США Трамп


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