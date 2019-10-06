В Минске устроили митинг против возможной интеграции с Россией

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Воскресенье, 6 октября 2019, 18:15

В Минске на площади Свободы собрался так называемый "митинг за независимость" - его участники протестовали, в частности, против возможной интеграции с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радыё Свабода".

Детали: Митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты. Принять участие в мероприятии пришли около 100 человек. 

Ранее СМИ сообщали о том, что правительства России и Беларуси в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран.

Она предусматривает частичное объединение их экономических систем к январю 2021года, создание единых Налогового и Гражданского кодексов, единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко косвенно подтвердил наличие согласованной программы совместных действий. В то же время Лукашенко уверяет, что Беларусь не потеряет свою независимость. 

 
 

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Темы: Беларусь Росcия митинги


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