Карпаты уже заснежило, синоптики обещают сильные заморозки

В Карпатах на горнолыжных курортах, Черногорском хребте, Свидовце и Боржави выпал снег.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост, веб-камеры Буковеля, Facebook

Детали: Заснежило, в частности, в окрестностях н.п.Поляниця возле Буковеля, на "Драгобрате", а также возле н.п. Славское.

Видео снято на горе Поп Иван Черногорский.

На горе Поп Иван Черногорский Снег выпал и на озере Маричейка возле Черногоры фото из facebook в.ФИцака снег выпал на горе Тростян возле н.п.Славское

Веб-камеры "Буковеля" фиксируют заснеженные склоны

По прогнозам синоптиков, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0 ...- 5 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0 ... -5 градусов (І уровень опасности, желтый).