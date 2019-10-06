Карпаты уже заснежило, синоптики обещают сильные заморозки

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Воскресенье, 6 октября 2019, 19:07

В Карпатах на горнолыжных курортах, Черногорском хребте, Свидовце и Боржави выпал снег.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост, веб-камеры Буковеля, Facebook

Детали: Заснежило, в частности, в окрестностях н.п.Поляниця возле Буковеля, на "Драгобрате", а также  возле н.п. Славское.

Видео снято на горе Поп Иван Черногорский. 

 
На горе Поп Иван Черногорский  
сніг випав і біля озера марічейка біля Чорногори
Снег выпал и на озере Маричейка возле Черногоры 
фото из facebook в.ФИцака
снег выпал на горе Тростян возле н.п.Славское
снег выпал на горе Тростян возле н.п.Славское
 
Веб-камеры "Буковеля" фиксируют заснеженные склоны 
 
 

По прогнозам синоптиков, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0 ...- 5 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0 ... -5 градусов (І уровень опасности, желтый).

прогноз погоды на 7 октября
Прогноз погоды на 7 октября
meteo.gov.ua
прогноз погоды на 8 октября
прогноз погоды на 8 октября
METEO.GOV.UA

Украинская правда

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Темы: погода Карпаты


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