Карпаты уже заснежило, синоптики обещают сильные заморозки
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Воскресенье, 6 октября 2019, 19:07
В Карпатах на горнолыжных курортах, Черногорском хребте, Свидовце и Боржави выпал снег.
Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост, веб-камеры Буковеля, Facebook
Детали: Заснежило, в частности, в окрестностях н.п.Поляниця возле Буковеля, на "Драгобрате", а также возле н.п. Славское.
Видео снято на горе Поп Иван Черногорский.
По прогнозам синоптиков, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0 ...- 5 градусов (II уровень опасности, оранжевый).
7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0 ... -5 градусов (І уровень опасности, желтый).
Украинская правда
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