Премьер-лига. "Динамо" забивает четыре гола "Колосу"

В матче 10 тура украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" со счетом 4: 0 разгромило "Колос".

Матч прошел 6 октября в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена".

У подопечных Алексея Михайличенко было преимущество весь матч, но моментов в первом тайме у ворот "Колоса" было не так много. Первая опасность у ворот "Колоса" зафиксирована на 37-й минуте.

Артем Беседин в штрафной не сумел переиграть вратаря Евгения Волынца. На 44-й минуте удар Сергея Сидорова Волынец отражает. На добивание сыграл Де Пена, но пробил выше ворот. На 49-й минуте "Динамо" остается в меньшинстве.

За подкат в центре поля вторую желтую получил Владимир Шепелев и был удален. На 54-й минуте произошла судейская ошибка.

После удара Де Пены мяч попадает в лицо защитнику Максиму Максименко. Арбитр Коваленко показывает игроку "Колоса" красную карточку и ставит пенальти, решив, что Максименко сыграл рукой. Видеоповтор этого момента показал, что никакой игры рукой не было.

С 11 метров Цыганков легко переигрывает вратаря "Колоса" - 1:0.

После такой коллизии "Колос" посыпался. Через пару минут Беседин вышел один на один с Волынцом, но не попал в ворота. На 66-й минуте счет становится 2 0. Беседин с третьей попытки таки переиграл голкипера "Колоса".

На 69-й минуте "Колос" мог восстановить интригу. Удар Александра Волкова отбил Георгий Бущан. На 75-й минуте судья ставит еще один пенальти в ворота "Колоса". На этот раз Александр Черноморец нарушил правила в штрафной на Виктора Цыганкова. Сам пострадавший снова бил с 11-ти метров, но на этот раз Волынец парирует удар, а на добивание бил Денис Гармаш - выше ворот.

Через несколько минут опасные удары по воротам "Колоса" нанесли Гармаш и Цыганков. На 82-й минуте после паса от Цыганков Беседин расстрелял ворота "Колоса" с близкого расстояния - 3:0.

На 86-й минуте после удара Георгия Цитаишвили мяч попадает в стойку ворот. На 95-й минуте рефери ставит еще один 11-метровый в ворота "Колоса". На этот раз за фол на Беседину. С пенальти Беньямин Вербич пробивает точно - 4:0.