Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер-лига. "Динамо" забивает четыре гола "Колосу"

Воскресенье, 6 октября 2019, 19:47

В матче 10 тура украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" со счетом 4: 0 разгромило "Колос".

Матч прошел 6 октября в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена".

У подопечных Алексея Михайличенко было преимущество весь матч, но моментов в первом тайме у ворот "Колоса" было не так много. Первая опасность у ворот "Колоса" зафиксирована на 37-й минуте.

Артем Беседин в штрафной не сумел переиграть вратаря Евгения Волынца. На 44-й минуте удар Сергея Сидорова Волынец отражает. На добивание сыграл Де Пена, но пробил выше ворот. На 49-й минуте "Динамо" остается в меньшинстве.

За подкат в центре поля вторую желтую получил Владимир Шепелев и был удален. На 54-й минуте произошла судейская ошибка.

После удара Де Пены мяч попадает в лицо защитнику Максиму Максименко. Арбитр Коваленко показывает игроку "Колоса" красную карточку и ставит пенальти, решив, что Максименко сыграл рукой. Видеоповтор этого момента показал, что никакой игры рукой не было.

С 11 метров Цыганков легко переигрывает вратаря "Колоса" - 1:0.

После такой коллизии "Колос" посыпался. Через пару минут Беседин вышел один на один с Волынцом, но не попал в ворота. На 66-й минуте счет становится 2 0. Беседин с третьей попытки таки переиграл голкипера "Колоса".

На 69-й минуте "Колос" мог восстановить интригу. Удар Александра Волкова отбил Георгий Бущан. На 75-й минуте судья ставит еще один пенальти в ворота "Колоса". На этот раз Александр Черноморец нарушил правила в штрафной на Виктора Цыганкова. Сам пострадавший снова бил с 11-ти метров, но на этот раз Волынец парирует удар, а на добивание бил Денис Гармаш - выше ворот.

Через несколько минут опасные удары по воротам "Колоса" нанесли Гармаш и Цыганков. На 82-й минуте после паса от Цыганков Беседин расстрелял ворота "Колоса" с близкого расстояния - 3:0.

На 86-й минуте после удара Георгия Цитаишвили мяч попадает в стойку ворот. На 95-й минуте рефери ставит еще один 11-метровый в ворота "Колоса". На этот раз за фол на Беседину. С пенальти Беньямин Вербич пробивает точно - 4:0.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футболспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
Все новости...
Реклама: