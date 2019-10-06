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Трамп: Сын Байдена мог ежемесячно получать от Burisma до 100 тысяч долларов

Воскресенье, 6 октября 2019, 20:53
Трамп: Сын Байдена мог ежемесячно получать от Burisma до 100 тысяч долларов

Президент США Дональд Трамп заявил о "обязательстве" изучить "возможную коррупцию" в деле сына Джо Байдена Хантера, который был членом совета директоров компании Burisma.

Источник: Twitter Дональда Трампа

Детали: По словам президента США, Хантер Байден получал от Burisma ежемесячно 100 тыс. долларов, при том, что не имел опыта работы в энергетике.

Дословно: "Он (Хантер - ред.) также получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, несмотря на отсутствие опыта и без видимых причин".

"Как заявили юристы и другие, как президент, я обязан изучить эту возможную или вероятную коррупцию", заявил Трамп.

Он добавил, что "фейковые новости" должны прекратить оправдываться за то, что является абсолютно недозволенным".

"Джо (Байден - ред.) заявлял, что он никогда не имел дел с украинской компанией, а потом стало известно, что он играл в гольф с боссом компании и Хантером", - добавил Трамп.

Узнать больше:

Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Предыстория:

  • Ранее FoxNews обнародовало заметки разговора с экс-генпрокурором Виктором Шокиным, которые записал адвокат Трампа Рудольфа Джулиани. В них говорится, что Шокин рассказал, как под давлением со стороны США был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден. 
  • Также Шокин в разговоре с Джулиани добавил, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко сказал ему не расследовать дело Burisma, поскольку это "не было в интересах Джо и/или Хантера Байдена".
  • Порошенко уверяет, что не давал указаний закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma.
  • 21 сентября бывший вице-президент США Джо Байден, потенциальный кандидат Демократической партии на выборах президента США в 2020 году призвал расследовать информацию о том, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским мог давить на того, призывая начать расследование против Байдена и его сына.
  • 24 сентября Палата представителей Конгресса США инициировала формальное расследование действий Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте
  • 25 сентября Белый дом обнародовал недословное изложение разговора июльского общения Дональда Трампа и Владимира Зеленского по телефону. Они говорили о деле Хантера Байдена.
  • Зеленский в свою очередь заявил, что Украина не обязана расследовать или не расследовать дело, которое касается сына Байдена.
  • 4 октября генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ проводит аудит старых производств и пересмотрит все уголовные производства, в том числе и те, которые касались компании Burisma. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАкоррупция
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