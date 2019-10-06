Трамп: Сын Байдена мог ежемесячно получать от Burisma до 100 тысяч долларов

Президент США Дональд Трамп заявил о "обязательстве" изучить "возможную коррупцию" в деле сына Джо Байдена Хантера, который был членом совета директоров компании Burisma.

Источник: Twitter Дональда Трампа

Детали: По словам президента США, Хантер Байден получал от Burisma ежемесячно 100 тыс. долларов, при том, что не имел опыта работы в энергетике.

Дословно: "Он (Хантер - ред.) также получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, несмотря на отсутствие опыта и без видимых причин".

"Как заявили юристы и другие, как президент, я обязан изучить эту возможную или вероятную коррупцию", заявил Трамп.

Он добавил, что "фейковые новости" должны прекратить оправдываться за то, что является абсолютно недозволенным".

"Джо (Байден - ред.) заявлял, что он никогда не имел дел с украинской компанией, а потом стало известно, что он играл в гольф с боссом компании и Хантером", - добавил Трамп.

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