Трамп: Сын Байдена мог ежемесячно получать от Burisma до 100 тысяч долларов

567 просмотров
Воскресенье, 6 октября 2019, 20:53

Президент США Дональд Трамп заявил о "обязательстве" изучить "возможную коррупцию" в деле сына Джо Байдена Хантера, который был членом совета директоров компании Burisma.

Источник: Twitter Дональда Трампа

Детали: По словам президента США, Хантер Байден получал от Burisma ежемесячно 100 тыс. долларов, при том, что не имел опыта работы в энергетике.

Дословно: "Он (Хантер - ред.) также получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, несмотря на отсутствие опыта и без видимых причин".

"Как заявили юристы и другие, как президент, я обязан изучить эту возможную или вероятную коррупцию", заявил Трамп.

Он добавил, что "фейковые новости" должны прекратить оправдываться за то, что является абсолютно недозволенным".

"Джо (Байден - ред.) заявлял, что он никогда не имел дел с украинской компанией, а потом стало известно, что он играл в гольф с боссом компании и Хантером", - добавил Трамп.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп США коррупция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Путин прокомментировал вмешательство РФ в американские выборы 6 октября 2019, 17:54
Зеленский рассказал японскому агентству, что Трамп не ставил ему условий 6 октября 2019, 13:34
Главные новости субботы и ночи: посол США в Украине, имя погибшего на Донбассе воина 6 октября 2019, 08:00
Все новости
Главные новости
Один боец ​​погиб, еще один ранен в воскресенье - штаб ОС
Карпаты уже заснежило, синоптики обещают сильные заморозки
По всей Украине и за рубежом устроили вече "Нет капитуляции"
В США появился второй обличитель, который знает о делах Трампа с Украиной
Все новости
спорт

30 упражнений, которые помогут выжать максимум из домашних занятий спортом

Опыт

Когда работа приносит кайф: истории завхоза, учителя, мастера и актрисы

Кино

Кино в октябре: "Джокер", "Захар Беркут", новая комедия Вуди Аллена и еще три фильма

Поиск по сайту
Архив
Весь архів