Украинка завоевала "серебро" на ЧМ по легкой атлетике

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала "серебро" на Чемпионате мира в прыжках в длину.

Источник: НОК Украины

Детали: В финальных соревнованиях на ЧМ Бех-Романчук показала результат 6,92 м.

В финал чемпионата украинка квалифицировалась с результатом 6,74 м.

ЧМ проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября.

Напомним,