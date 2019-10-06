Украинка завоевала "серебро" на ЧМ по легкой атлетике
Воскресенье, 6 октября 2019, 23:17
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала "серебро" на Чемпионате мира в прыжках в длину.
Источник: НОК Украины
Детали: В финальных соревнованиях на ЧМ Бех-Романчук показала результат 6,92 м.
В финал чемпионата украинка квалифицировалась с результатом 6,74 м.
ЧМ проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября.
Напомним,
- 30 сентября украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "серебро" Чемпионата мира по легкой атлетике.
- Еще одна представительница Украины Юлия Левченко заняла четвертую позицию на ЧМ.
Украинская правда