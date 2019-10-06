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Украинка завоевала "серебро" на ЧМ по легкой атлетике

Воскресенье, 6 октября 2019, 23:17

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала "серебро" на Чемпионате мира в прыжках в длину.

Источник: НОК Украины

Детали: В финальных соревнованиях на ЧМ Бех-Романчук показала результат 6,92 м.

В финал чемпионата украинка квалифицировалась с результатом 6,74 м.

ЧМ проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября.

Напомним,

  • 30 сентября украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "серебро" Чемпионата мира по легкой атлетике.
  • Еще одна представительница Украины Юлия Левченко заняла четвертую позицию на ЧМ.

Украинская правда
Темы: спорт
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