В США бастуют почти 50 тысяч рабочих

374 просмотра
Понедельник, 7 октября 2019, 00:11

Почти 50 тысяч работников автомобильной корпорации General Motors три недели бастуют, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Источник: Голос Америки

Детали: Страйк начался еще 15 сентября. По словам участников, компания получает миллионную прибыль, но зарплаты не увеличивает.

Руководство корпорации упреки о прибыли отрицает, вместе с тем говорят, что в последние годы доходы падают из-за замедления глобальной экономики.

За последние 50 лет это крупнейшая забастовка против автопроизводителя в США.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп: Сын Байдена мог ежемесячно получать от Burisma до 100 тысяч долларов 6 октября 2019, 20:53
Путин прокомментировал вмешательство РФ в американские выборы 6 октября 2019, 17:54
В США появился второй обличитель, который знает о делах Трампа с Украиной 6 октября 2019, 16:27
Все новости
Главные новости
Разумков об особом статусе Донбасса: "Красных линий" в законе не пересекут
Один боец ​​погиб, еще один ранен в воскресенье - штаб ОС
Карпаты уже заснежило, синоптики обещают сильные заморозки
По всей Украине и за рубежом устроили вече "Нет капитуляции"
Все новости
соцсети

11 вещей, которые следует немедленно удалить из Facebook

советы

Три признака, что нужно изменить рацион домашнего любимца

безопасность

Отравление бытовой химией у ребенка: что делать и как предотвратить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів