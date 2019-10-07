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В США бастуют почти 50 тысяч рабочих

Понедельник, 7 октября 2019, 00:11

Почти 50 тысяч работников автомобильной корпорации General Motors три недели бастуют, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Источник: Голос Америки

Детали: Страйк начался еще 15 сентября. По словам участников, компания получает миллионную прибыль, но зарплаты не увеличивает.

Руководство корпорации упреки о прибыли отрицает, вместе с тем говорят, что в последние годы доходы падают из-за замедления глобальной экономики.

За последние 50 лет это крупнейшая забастовка против автопроизводителя в США.

Украинская правда

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Темы: США
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