Число погибших во время антиправительственных протестов в Ираке превысило 100
Понедельник, 7 октября 2019, 00:44
Количество погибших во время антиправительственных протестов возросло до 104 человек, пострадали более 6100 человек.
Источник: Радио Свобода
Детали: По сообщению министерства внутренних дел Ирака, в число пострадавших входят более 1200 сотрудников сил безопасности.
По официальным сообщениям, среди погибших есть восемь сотрудников силовых ведомств.
Участники протестов подожгли 51 общественное здание и восемь штабов политических партий.
Напоминаем:
- По состоянию на 5 октября количество погибших участников общенациональных демонстраций в Ираке возросло до 93 человек, около 4000 пострадали.
- Массовые беспорядки в Ираке вспыхнули первого октября. Они охватили Багдад, а также ряд крупных городов. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против коррупции, безработицы и плохих коммунальных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Ирак в связи с существенным ухудшением ситуации.
Украинская правда