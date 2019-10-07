Число погибших во время антиправительственных протестов в Ираке превысило 100

Количество погибших во время антиправительственных протестов возросло до 104 человек, пострадали более 6100 человек.

Источник: Радио Свобода

Детали: По сообщению министерства внутренних дел Ирака, в число пострадавших входят более 1200 сотрудников сил безопасности.

По официальным сообщениям, среди погибших есть восемь сотрудников силовых ведомств.

Участники протестов подожгли 51 общественное здание и восемь штабов политических партий.

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