Число погибших во время антиправительственных протестов в Ираке превысило 100

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Понедельник, 7 октября 2019, 00:44

Количество погибших во время антиправительственных протестов возросло до 104 человек, пострадали более 6100 человек.

Источник: Радио Свобода

Детали: По сообщению министерства внутренних дел Ирака, в число пострадавших входят более 1200 сотрудников сил безопасности.

По официальным сообщениям, среди погибших есть восемь сотрудников силовых ведомств.

Участники протестов подожгли 51 общественное здание и восемь штабов политических партий.

Напоминаем:

  • По состоянию на 5 октября количество погибших участников общенациональных демонстраций в Ираке возросло до 93 человек, около 4000 пострадали.
  • Массовые беспорядки в Ираке вспыхнули первого октября. Они охватили Багдад, а также ряд крупных городов. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против коррупции, безработицы и плохих коммунальных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.
  • МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Ирак в связи с существенным ухудшением ситуации.

Украинская правда

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Темы: Ирак акции


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