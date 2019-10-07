В Мали погиб миротворец ООН, еще четверо ранены

В результате взрыва мины погиб один миротворец, еще четверо были ранены.

Источник: Hromadske

Детали: Об этом в Twitter сообщил представитель миссии ООН Оливье Сальгадо.

По его словам, взрыв произошел, когда автомобиль охранного патруля проижав мимо взрывного устройства.

Он не уточнил миротворцы которой страны стали жертвами взрыва.