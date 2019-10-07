В Мали погиб миротворец ООН, еще четверо ранены
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Понедельник, 7 октября 2019, 05:25
В результате взрыва мины погиб один миротворец, еще четверо были ранены.
Источник: Hromadske
Детали: Об этом в Twitter сообщил представитель миссии ООН Оливье Сальгадо.
По его словам, взрыв произошел, когда автомобиль охранного патруля проижав мимо взрывного устройства.
Он не уточнил миротворцы которой страны стали жертвами взрыва.
Украинская правда
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