Джонсон обратится в Верховный суд, чтобы провести Brexit без соглашения

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Понедельник, 7 октября 2019, 07:50

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о намерениях обратиться в Верховный суд для проведения Brexit без соглашения с ЕС и без перенесения запланированной даты.

Источник: Daily Telegraph

Детали: Как сообщает издание, Джонсон планирует такое обращение, чтобы не писать письмо в Брюссель с просьбой отсрочить выход британцев из ЕС на три месяца.

Для премьера важно, чтобы именно суд обязал его направить письмо, а не он сам решил это сделать.

Напоминаем:

  • СМИ сообщают, что премьер Великобритании Борис Джонсон с целью добиться выхода страны из ЕС 31 октября решится бросить вызов королеве Елизавете II, предложив ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку.
  • В Брюсселе отвергают новые предложения Великобритании по Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценного соглашения.
  • Джонсон возразил, что будет просить Евросоюз отсрочить Brexit, если не удастся заключить сделку.

Украинская правда

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Темы: Британия ЕС Brexit


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