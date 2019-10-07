Джонсон обратится в Верховный суд, чтобы провести Brexit без соглашения
27 просмотров
Понедельник, 7 октября 2019, 07:50
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о намерениях обратиться в Верховный суд для проведения Brexit без соглашения с ЕС и без перенесения запланированной даты.
Источник: Daily Telegraph
Детали: Как сообщает издание, Джонсон планирует такое обращение, чтобы не писать письмо в Брюссель с просьбой отсрочить выход британцев из ЕС на три месяца.
Для премьера важно, чтобы именно суд обязал его направить письмо, а не он сам решил это сделать.
Напоминаем:
- СМИ сообщают, что премьер Великобритании Борис Джонсон с целью добиться выхода страны из ЕС 31 октября решится бросить вызов королеве Елизавете II, предложив ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку.
- В Брюсселе отвергают новые предложения Великобритании по Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценного соглашения.
- Джонсон возразил, что будет просить Евросоюз отсрочить Brexit, если не удастся заключить сделку.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua