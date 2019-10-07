Джонсон обратится в Верховный суд, чтобы провести Brexit без соглашения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о намерениях обратиться в Верховный суд для проведения Brexit без соглашения с ЕС и без перенесения запланированной даты.

Источник: Daily Telegraph

Детали: Как сообщает издание, Джонсон планирует такое обращение, чтобы не писать письмо в Брюссель с просьбой отсрочить выход британцев из ЕС на три месяца.

Для премьера важно, чтобы именно суд обязал его направить письмо, а не он сам решил это сделать.

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