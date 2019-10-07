Семейное насилие: группы реагирования появятся по всей Украине

Группы реагирования на случаи домашнего насилия запустят по всей Украине, кроме того будет создана общенациональная база данных об уровне насилия в семье.

Источник: глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью Lb.ua

Прямая речь: "Семейное насилие. То, о чем не принято говорить. Но мы понимаем, как часто женщины и дети страдают в семьях от насилия.

Еще в 2017 мы запустили в трех регионах пилотный проект под условным названием "Полина". Это группы реагирования, которые обслуживают исключительно вызовы по домашнему насилию. Результаты работы таких групп – впечатляющие. Поэтому принято решение запустить этот проект по всем регионам Украины.

"Полина" – это аббревиатура. Сокращенно от "полиция против насилия".

С 2017 этот проект работает в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в городе Северодонецке Луганской области. Думаю, совсем скоро дадим старт "Полине" по всей Украине. Это будут первые 45 экипажей, которые получат автомобили, современное техническое оснащение и будут достаточно эффективны".

Детали: По словам Клименко, в Киеве эксперимент "запущен не так давно, но первые результаты уже достаточно убедительно показали необходимость этого проекта".

"Для более эффективной работы требуется специальная подготовка сотрудников, поскольку бывают случаи, когда они не совсем понимают, с чем столкнутся. Случались ножевые ранения от одного из участников конфликта, потому что полицейский не всегда правильно оценивает обстоятельства, когда едет на семейный конфликт. А им там встречаются и наркоманы, и алкоголики, и люди с психическими заболеваниями, и просто агрессивные. Поэтому сейчас работаем над этой системой реагирования", – сказал он.

Глава Нацполиции сообщил: "Одновременно с введением подразделений, которые будут заниматься противодействием домашнему насилию, мы планируем – совместно с иностранными партнерами – ввести общенациональную базу данных с системой синих, желтых и красных карточек – в соответствии с уровнем насилия в семье.

Наличие в досье агрессора таких карточек, для женщины, которая превысила самооборону, должно значительно смягчать ее вину при рассмотрении дела".

Клименко также отметил: "Когда полиция приезжает на вызов по домашнему насилию, женщины часто отказываются подавать заявление или забирают его через день-другой... Боятся. И здесь уже никакой закон не поможет. Уровень самосознания граждан должен расти, признание существования этой проблемы, готовность бороться вместе с нами, – вот что важно".