Глава НПУ назвал условия для легализации проституции и оружия

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Понедельник, 7 октября 2019, 11:29

Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко не против легализации проституции.

Источник: интервью Клименко для Lb.ua

О легализации проституции: "Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся".

О легализации легких наркотиков: "Я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово".

О легализации оружия: "Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов.

Но все это – после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным".

Об игорном бизнесе: "Игорный бизнес должен находится в руках государства и контролироваться четко государством".

Этому предшествовало: 8 августа 2019 года президент Владимир Зеленский озвучил намерение легализовать азартные игры, открыв казино в 5-звездочных отелях. По его замыслу, это должно стимулировать развитие туризма – в частности. на побережье Черного моря.

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Темы: полиция оружие законодательство


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