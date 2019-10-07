После катастрофы во Львове запретили полеты компании "Украина Аэроальянс"

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Понедельник, 7 октября 2019, 12:09

Государственная авиационная служба запретила полеты авиакомпании "Украина Аэроальянс", чей самолет аварийно сел возле Львова.

Источник: сообщение Госавиаслужбы

Дословно: "Приказом Государственной авиационной службы Украины от 4 октября 2019 № 1334 прекращено с 00 часов 00 минут (UTC) 5-го октября 2019 действие сертификата эксплуатанта частного акционерного общества" АВИАКОМПАНИЯ "УКРАИНА-АЭРОАЛЬЯНС" № UK 023".

Детали: Отмечается, что приказ принят на основании решения постоянно действующей комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

Что предшествовало: Во время выполнения чартерного грузового рейса #UKL4050 самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс", следовавший по маршруту Вико (Испания) - Львов совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники, вблизи аэродрома. По предварительной информации, аварийная посадка была осуществлена ​​в связи с окончанием горючего. Погибли 5 человек.

Украинская правда

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Темы: авиа


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