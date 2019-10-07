В ближайшие сутки холодно, ночью – заморозки

В ближайшие сутки всю территорию Украины охватит холодный воздух, ночью в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, ожидаются заморозки.



Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, ночью и утром в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму временами дождь, температура ночью 2-7°, днем 8-13°. На остальной территории без осадков. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 6-11° .



Ветер преимущественно юго-западный ( в южных и восточных областях северо-западный), 5-10 м/с.



В Киеве во вторник без осадков, ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки воздухе 0-2°, температура днём около 10°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 8 октября самая высокая температура днем была 25,9° в 1935 году, самая низкая ночью -3,6° в 1926 году.



В среду, 9 октября, в западных, Житомирской, днем и в Киевской, Черниговской, Сумской областях местами небольшой дождь, на остальной территории - без осадков.



Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с.



Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла; на остальной территории заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 8-13° тепла, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 14-18°.



В Киеве в ночь на среду без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4°, днём 10-12°.