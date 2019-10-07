Кулеба: Договоренности по Донбассу не означают мир с Россией

Достижение договоренностей по урегулированию ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не стоит расценивать как установление мира с Россией.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление вице-премьер министра Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы на встрече с бизнес-сообществом.

Прямая речь Кулебы: "Останется Крым, агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, незаконной. Донбасс, соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи.

Детали: По его убеждению, в этом вопросе украинцы должны быть реалистами и четко осознавать, что РФ и впредь будет пытаться мешать Украине в развитии.

Прямая речь: "Стратегическая цель России - разворот Украины, наша стратегическая цель - продолжение курса. Это как ваши конкуренты их цель задавить вас на рынке, но это не значит, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить, окей, задавили, так задавили. Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричные".

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