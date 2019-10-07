Кулеба: Договоренности по Донбассу не означают мир с Россией
Достижение договоренностей по урегулированию ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не стоит расценивать как установление мира с Россией.
Источник: Укринформ со ссылкой на заявление вице-премьер министра Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы на встрече с бизнес-сообществом.
Прямая речь Кулебы: "Останется Крым, агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, незаконной. Донбасс, соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи.
Детали: По его убеждению, в этом вопросе украинцы должны быть реалистами и четко осознавать, что РФ и впредь будет пытаться мешать Украине в развитии.
Прямая речь: "Стратегическая цель России - разворот Украины, наша стратегическая цель - продолжение курса. Это как ваши конкуренты их цель задавить вас на рынке, но это не значит, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить, окей, задавили, так задавили. Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричные".
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Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск
Предыстория:
- 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
- Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
- Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" раскритиковали согласование текста "формулы".
- 3 октября партия "Слуга народа" заявила, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.
- Офис президента рассматривает два сценария проведения выборов на оккупированной территории Донбасса – вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года, или внеочередные выборы в ОРДЛО весной-летом.
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