Под Одессой горела яхта местного депутата

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Понедельник, 7 октября 2019, 13:30

Ночью на причале в селе Бурлачья Балка Одесской области горела яхта депутата Таировской объединенной территориальной общины Всеволода Шаевского.

Источник: сообщение Марии Трофон в Facebook-группе Альтернатива Орг и сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области

Мария Трофон: "После сегодняшнего (воскресного – ред.) собрания в Сухом Лимане сгорела яхта депутата Таировской ОТГ Шаевского В.Н.".

Яхта Шаевского горела
Яхта Шаевского горела
Фото Марии Трофон

Детали: ГСЧС сообщает, что в воскресенье вечером на причале в с. Бурлачья Балка горел частный парусный катер, но владельца не называет.

Сообщение о возгорании яхты на службу спасения поступило 6 октября в 23:13. Уже в 23:56 огонь на площади 30 кв м ликвидировали.

Яхта Шаевского
Яхта Шаевского
Фото Марии Трофон

Погибших и пострадавших нет.

Горела яхта Шаевского
Горела яхта Шаевского
Фото Марии Трофон

Причину пожара и ущерб устанавливают, отмечает ГСЧС.

 
Фото ГСЧС

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Темы: Одесская область пожар местная власть


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