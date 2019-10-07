Под Одессой горела яхта местного депутата

Ночью на причале в селе Бурлачья Балка Одесской области горела яхта депутата Таировской объединенной территориальной общины Всеволода Шаевского.

Источник: сообщение Марии Трофон в Facebook-группе Альтернатива Орг и сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области

Мария Трофон: "После сегодняшнего (воскресного – ред.) собрания в Сухом Лимане сгорела яхта депутата Таировской ОТГ Шаевского В.Н.".

Яхта Шаевского горела Фото Марии Трофон

Детали: ГСЧС сообщает, что в воскресенье вечером на причале в с. Бурлачья Балка горел частный парусный катер, но владельца не называет.

Сообщение о возгорании яхты на службу спасения поступило 6 октября в 23:13. Уже в 23:56 огонь на площади 30 кв м ликвидировали.

Яхта Шаевского Фото Марии Трофон

Погибших и пострадавших нет.

Горела яхта Шаевского Фото Марии Трофон

Причину пожара и ущерб устанавливают, отмечает ГСЧС.