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Кандидат на главу европейской дипломатии считает Россию угрозой для Европы

Понедельник, 7 октября 2019, 16:59

Современная Россия, как и террористическая угроза, несут реальную опасность для Европейского союза, хотя их и не стоит сравнивать между собой.

Об этом заявил кандидат на должность Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, бывший глава МИД Испании Жозеп Боррель, на слушаниях в комитете по вопросам внешней политики.

Отвечая на вопрос одного из депутатов о своем давить утверждение о том, что он считает Россию "врагом", Боррель заверил, что считает Россию угрозой не для собственного государства, а для всей Европы. "Я никогда не говорил, что Россия - это враг Испании. Я говорил о Европе", - подчеркнул он.

В качестве примера, иллюстрирующего наличие этой угрозы, он привел совместное военное присутствие государств-членов НАТО на восточном фланге, в частности, в балтийских государствах: "Если нет угрозы, то чего же канадские и испанские военные работают вместе (в патрулировании Балтии)?"

В то же время, испанский дипломат ушел от ответа на вопрос о том, что представляет большую угрозу для ЕС - Россия или мировой терроризм, отметив, недооценивать террористическую угрозу недопустимо. "Конечно, терроризм - это очень серьезная угроза, и я не хотел бы заниматься сравнением того, что несет большую опасность".

Ранее на этих слушаниях Боррель выступил за продолжение санкций против РФ до "тектонических изменений".

Также  кандидат на пост главного дипломата ЕС обещал поддерживать Украину.

Европейская павда

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