Авиакатастрофа на Львовщине: полиция отвергла версию о нехватке горючего

Полицейские отрабатывают несколько версий авиакатастрофы во Львовской области: ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Источник: полиция Львовской области, Захід.net

Прямая речь замначальника следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Андрея Кумечко: "Полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. В производстве также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины того, что произошло. Кроме того, как только позволит их состояние здоровья, мы опросим членов экипажа ".

Детали: Распространенную заместителем министра инфраструктуры Юрием Лавренюком информацию о том, что причиной трагедии стала нехватка горючего, следствие опровергает. Правоохранители говорят, что изьяли остатки горючего, которого точно бы хватило, чтобы долететь до взлетной полосы.

Трех членов экипажа, которых живыми вырезали из самолета, полиции еще не позволяют официально опросить медики, их состояние слишком тяжелое. Однако один из мужчин неофициально сказал полиции, что не понимает, что произошло. Сейчас следователи ждут, пока им разрешат опросить свидетелей, ждут расшифровки "черного ящика" и выясняют информацию об испанской фирме, которая загружала и закрепляла груз в самолете.

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