Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин в день рождения поднял себе и Медведеву зарплату

Понедельник, 7 октября 2019, 18:41

Президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.

Источник: РБК со ссылкой на российский портал правовой информации

Детали: В соответствии с указами президента зарплаты главы государства, премьер-министра и членов правительства, а также ряда других лиц увеличиваются на 4,3%

В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства "в целях обеспечения социальных гарантий" увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Аналогичным образом повышаются зарплаты министра обороны РФ, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и Государственной фельдъегерской службы, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК и так далее. Кроме того, на 4,3% повышены зарплаты лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в дипломатических представительствах и представительствах Российской Федерации при международных организациях.

Отдельными указами на 4,3% с 1 октября повышено денежное содержание председателя Следственного комитета и генерального прокурора.

В марте глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников и федеральных госслужащих с 1 октября 2019 года.

По данным Росстата, средний оклад федеральных госслужащих в 2018 году вырос на 5,4%, превысив 126 тыс. руб. Это в три раза выше средней зарплаты россиян по итогам прошлого года. Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками были названы сотрудники аппарата правительства.

Темы: ПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Путин
Россияне достали "черные ящики" из самолета, где разбился Пригожин
Кулеба о переговорах с РФ: Пригожин тоже договаривался, а потом перестал существовать
Резников: Смерть Пригожина доказывает, что Путину не стоит доверять
Последние новости
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
Все новости...
Реклама: