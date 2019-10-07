Путин в день рождения поднял себе и Медведеву зарплату

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Понедельник, 7 октября 2019, 18:41

Президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.

Источник: РБК со ссылкой на российский портал правовой информации

Детали: В соответствии с указами президента зарплаты главы государства, премьер-министра и членов правительства, а также ряда других лиц увеличиваются на 4,3%

В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства "в целях обеспечения социальных гарантий" увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Аналогичным образом повышаются зарплаты министра обороны РФ, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и Государственной фельдъегерской службы, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК и так далее. Кроме того, на 4,3% повышены зарплаты лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в дипломатических представительствах и представительствах Российской Федерации при международных организациях.

Отдельными указами на 4,3% с 1 октября повышено денежное содержание председателя Следственного комитета и генерального прокурора.

В марте глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников и федеральных госслужащих с 1 октября 2019 года.

По данным Росстата, средний оклад федеральных госслужащих в 2018 году вырос на 5,4%, превысив 126 тыс. руб. Это в три раза выше средней зарплаты россиян по итогам прошлого года. Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками были названы сотрудники аппарата правительства.

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