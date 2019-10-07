Взрыв в харьковском пабе: обвиняемая получила 11 лет тюрьмы

Суд по делу о взрыве в харьковском пабе "Стена", который произошел в 2014 году, приговорил обвиняемую 52-летнюю Марину Ковтун к 11 годам лишения свободы.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь судьи: "Назначить наказание в виде 11 лет с конфискацией всего принадлежащего Ковтун имущества".

Детали: Такое решению 7 октября принял Киевский райсуд Харькова.

Суд признал Ковтун виновной по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), ч. 5 ст. 27 в. 258 (соучастие в теракте) Уголовного кодекса Украины.

В то же время с учетом недоказанности суд признал Ковтун невиновной в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также во взрывах в шахте у завода им. Малышева и у ресторана "Британия" и оправдал ее по этим статьям.

Суд отметил, что срок отбывания наказания исчисляется с момента взятия Ковтун под стражу (16 ноября 2014 года) и до вступления в силу приговора, день предварительного заключения учитывается как два дня отбывания наказания.

На этот приговор может быть подана апелляция.

Марина Ковтун фото: ua:Харків

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