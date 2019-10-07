Новости 7 октября: заявления Яременко, разведение войск, арест Пашинского

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Понедельник, 7 октября 2019, 20:45

В "Слуге народа" объяснили, почему выборы в ОРДЛО выгодны Украине, сегодня должно было начаться разведение войск, но его не будет — новости, которые были актуальны 7 октября.

О Яременко

"Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что донецкие боевики, воевавшие на стороне России, могут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск, а могут остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах.

Также он сказал, что выборы на оккупированной территории Донбасса выгодны Украине хотя бы потому, что после них Киев получит хоть каких-то представителей, с которыми сможет вести диалог.

В своем видеообращении Яременко заявил, что в письме к председателю ОБСЕ в Украине Мартину Сайдику (в котором оговаривается так называемая формула Штайнмайера), подписанном Кучмой, нет ничего, чего не было бы в Минских соглашениях.

О разведении

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не произойдет, поскольку боевики нарушили договоренность.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль имеет некоторое влияние на боевиков на Донбассе, но гарантировать отвод войск не может.

О Пашинском

Печерский суд Киева избрал нардепу 5-8 созывов Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Адвокат Андрей Федур считает, что в СИЗО есть угроза жизни для его подзащитного.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.

Главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", назначили исполнительным директором "Международного информагентства "Россия сегодня"".

Зеленский заявил, что Украина готова создать совместную следственную группу с представителями США для расследования дела Джо Байдена, если американская прокуратура обратится с соответствующим запросом.

Главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в феврале 2018 года.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Уильям Кейлин, Питер Редклифф и Грег Семенза за исследование того, как "клетки чувствуют доступность кислорода и адаптируются к ней".

Украинская правда

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