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Боевики дважды обстреляли участок разведения войск

Понедельник, 7 октября 2019, 21:19

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия участок разведения сил и средств в районе Золотого.

Источник: ООС

Детали: Боевики за сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме Золотого, обстреляны окрестности Чермалыка, Песков, Опытного, Водяного, Майского, Новолуганского, Луганского, Гладосового, Новгородского, Крымского.

Что этому предшествовало: 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о договоренности по разведению войск в Петровском и Золотом.

Разведение войск должно было начаться 7 октября.

6 октября боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный погиб, еще один получил ранение.

7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что боевики нарушили договоренность и в этот день разведения не будет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассевойна
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