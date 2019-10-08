Волкер ушел еще с одной должности из-за Украины

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер ушел с поста исполнительного директора "Института Маккейна" из повышенного внимание СМИ к его деятельности в Украине.

Источник: Голос Америки

Дословно: "Недавнее внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя по вопросам Украины рискует отвлечь внимание от достижений и продолжения роста Института и поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Института по вопросам международного лидерства", – обяснил Волкер.

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