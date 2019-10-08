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Волкер ушел еще с одной должности из-за Украины

Вторник, 8 октября 2019, 02:15

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер ушел с поста исполнительного директора "Института Маккейна" из повышенного внимание СМИ к его деятельности в Украине.

Источник: Голос Америки

Дословно: "Недавнее внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя по вопросам Украины рискует отвлечь внимание от достижений и продолжения роста Института и поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Института по вопросам международного лидерства", – обяснил Волкер.

Предыстория:

  • Курт Волкер подал в отставку после двух лет работы в должности специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины.
  • Главной причиной увольнения является упоминание о нем в жалобе информатора, который пролил свет на телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
  • 3 октября Волкер предстал перед тремя комитетами, которые расследуют обвинения госслужащего, который слушал разговор Трампа и Зеленского.

Украинская правда
Темы: СШАУкраинаТрампимпичментЗеленский
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