Волкер ушел еще с одной должности из-за Украины
Вторник, 8 октября 2019, 02:15
Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер ушел с поста исполнительного директора "Института Маккейна" из повышенного внимание СМИ к его деятельности в Украине.
Источник: Голос Америки
Дословно: "Недавнее внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя по вопросам Украины рискует отвлечь внимание от достижений и продолжения роста Института и поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Института по вопросам международного лидерства", – обяснил Волкер.
Предыстория:
- Курт Волкер подал в отставку после двух лет работы в должности специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины.
- Главной причиной увольнения является упоминание о нем в жалобе информатора, который пролил свет на телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
- 3 октября Волкер предстал перед тремя комитетами, которые расследуют обвинения госслужащего, который слушал разговор Трампа и Зеленского.
Украинская правда