В ООН призывают к сдержанности в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны, участвующие в военных действиях в Сирии быть максимально сдержанными.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам представителя Гуттериша Стефана Дюжаррика, ООН следит за ситуацией на северо-востоке Сирии и выражает значительную обеспокоенность по этому поводу.

В частности ООН волнуют риски, с которыми сталкиваются местные жители от этого конфликта.

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