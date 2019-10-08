В ООН призывают к сдержанности в Сирии

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Вторник, 8 октября 2019, 05:45

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны, участвующие в военных действиях в Сирии быть максимально сдержанными.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам представителя Гуттериша Стефана Дюжаррика, ООН следит за ситуацией на северо-востоке Сирии и выражает значительную обеспокоенность по этому поводу.

В частности ООН волнуют риски, с которыми сталкиваются местные жители от этого конфликта.

Предыстория:

  • Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в регионе Сирии, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG. Анкара считает курдов, которые являются союзниками США, террористами.
  • Позже стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та совершит какие-либо действия, которые он считает "вне рамок", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.
  • Министерство обороны Турции сообщило о завершении подготовки к возможной военной операции на северо-востоке Сирии.

Украинская правда

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Темы: ООН Сирия Турция США


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