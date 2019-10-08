Новый советник Кличко о конфликте с ОПУ: Это не война, а несерьезная стычка
Новый советник мэра Киева Максим Бахаматов заявляет, что между Офисом президента и Виталием Кличко нет войны, а есть лишь недомолвки, несерьезная стычка.
Источник: интервью Бахматова УП.
Прямая речь: "Я не могу назвать это войной. Это какая-то несерьезная стычка. Потому что, если ты хочешь действительно ввязываться в войну, готовься к ней. Готовь материалы, готовь людей и показывай, что ты молодец".
"Да, есть какие-то недомолвки. Была попытка как-то публично обвинить. Я считаю, что это непорядочно так делать без фактов. Должны быть факты. Нет фактов – даже не выходи. Я это понимал. И я понимал, что Администрация может делать какие-то медийные вбросы".
Детали: Бахматов считает, что "противно так выходить", как вышел на брифинг председатель ОПУ с обвинениями, что у Кличко работает институт "смотрящих".
По его словам, он на месте Богдана "сделал бы препродакшн, чтобы не быть голословным, не болтать языком", то есть сначала собрал доказательства, чтобы "любого человека, которого обвиняют в коррупции, вывели в наручниках".
Бахматов добавил, что без доказательств заявления Богдана о том, что ему предлагали взятку, – "это расточительство, голословная история и не по-пацански".
Что было раньше: З0 июля глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что в частной беседе мэр Киева Виталий Кличко подтвердил ему, что не контролирует Киевсовет. По словам Богдана, Кличко признался ему, что в Киеве есть 2-3 "смотрящих", у которых есть определенные группы депутатов, и чтобы получить большинство в Киевсовете Кличко якобы вынужден находить со "смотрящими" компромиссы.
Глава ОПУ также заявил, что к нему приходили с предложением "пилить" деньги Киева.
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Предыстория:
- Офис президента добивался увольнения Кличко с должности главы Киевской горадминистрации с конца июля.
- Правительство Владимира Гройсмана отказалось рассматривать отставку Кличко.
- 4 сентября Кабмин согласовал отставку. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
- У партии "Слуга народа" есть две кандидатуры на пост главы КГГА – Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.
- Кличко заявил, что пойдет на выборы при любых условиях – будут они досрочные или своевременные.
- 13 сентября группа народных депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, который назначает внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета на 8 декабря 2019 года. Документ также отделяет должность избранного мэра столицы от должности председателя КГГА, которого предлагается назначать и увольнять указами президента по представлению Кабинета министров.
- Кличко заявляет, что законопроект о столице, авторства нардепов "Слуги народа" во главе с Александром Ткаченко, направлен против киевлян.
- Верховная Рада 3 октября приняла этот проект закона в первом чтении.