Новый советник Кличко о конфликте с ОПУ: Это не война, а несерьезная стычка

Новый советник мэра Киева Максим Бахаматов заявляет, что между Офисом президента и Виталием Кличко нет войны, а есть лишь недомолвки, несерьезная стычка.

Источник: интервью Бахматова УП.

Прямая речь: "Я не могу назвать это войной. Это какая-то несерьезная стычка. Потому что, если ты хочешь действительно ввязываться в войну, готовься к ней. Готовь материалы, готовь людей и показывай, что ты молодец".

"Да, есть какие-то недомолвки. Была попытка как-то публично обвинить. Я считаю, что это непорядочно так делать без фактов. Должны быть факты. Нет фактов – даже не выходи. Я это понимал. И я понимал, что Администрация может делать какие-то медийные вбросы".

Детали: Бахматов считает, что "противно так выходить", как вышел на брифинг председатель ОПУ с обвинениями, что у Кличко работает институт "смотрящих".

По его словам, он на месте Богдана "сделал бы препродакшн, чтобы не быть голословным, не болтать языком", то есть сначала собрал доказательства, чтобы "любого человека, которого обвиняют в коррупции, вывели в наручниках".

Бахматов добавил, что без доказательств заявления Богдана о том, что ему предлагали взятку, – "это расточительство, голословная история и не по-пацански".