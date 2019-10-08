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Лукашенко: НАТО должен быть благодарен, что ему "подарили" Украину

Вторник, 8 октября 2019, 11:46

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Североатлантический альянс должен быть благодарен за то, что ему "подарили" Украину.

Об этом он заявил на конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" в Минске, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.

Лукашенко заявил, что Восток и Запад противостоят друг другу еще со времен Советского Союза, особенно в военной сфере. Это противостояние привело, по его словам, к событиям в Украине.

"Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Ну что, не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня конфликт в Украине еще можно решить, "потому что диагноз установлен".

"Как решить болезнь, тоже вроде знаем, только надо начинать ее лечить. Нынешняя власть в Украине, президент - он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему", - отметил Лукашенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоНАТО
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