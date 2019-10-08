Силовики за закрытыми дверями совещались, как отбивать агрессию в информсфере

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Вторник, 8 октября 2019, 12:20

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос 7 октября провел с силовиками закрытое координационное совещание по вопросам противодействия агрессии против Украины в информационной сфере.

Источник: Facebook-страница Кривоноса

Прямая речь: "Настройка четкой межведомственной координации, обмен информацией, единые базовые нарративы, четкая взвешенная государственная реакция на информационные наступательные действия против Украины, четко выстроенная система защиты информационного пространства, активные информационные наступательные атаки на нашего врага – способны добавить преимущества в борьбе за мир и независимость Украины".

 

Детали: В то же время Кривонос указывает на "разбалансировку информационного пространства за счет хаоса в информационных сообщениях/выступлениях/заявлениях руководителей различных ведомств, которые из-за непрофессионализма пиарщиков приводят к подыгрыванию нашему врагу и вызывают возмущение общества".

Заместитель секретаря СНБО считает провальной предыдущей работе реформированного Министерства информполитики, отмечая, что это требует немедленных государственных совместных действий.

Украинская правда

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