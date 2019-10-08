Гражданское общество вернулось к уровню 2013 года – социологи

Лишь 7,5% украинцев вовлечены в активную общественную деятельность – фактически столько же, как и в 2013 году, когда таких было 8%.

Источник: исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и Киевского международного института социологии, проведенное 8-20 августа 2019 года

Детали: Всего вовлеченных в активную общественную деятельность в западном регионе – 13%, в центральном – 8%, в восточном – 7%, а меньше всего в южном – 2%.

90% граждан в 2019 году не входили ни в одну из организаций, объединений или партий. В 2013 году, до Евромайдана и войны, таких было примерно столько же – 85,5%.

При этом 40,5% граждан оценивает нынешний уровень развития гражданского общества как средний, 12% считают высоким и очень высоким, 34% – низким и очень низким.

Кроме того, 50% граждан признают, что общественные организации нужны в их городах или селах, 20% считают, что они не нужны.

По сравнению с маем 2018 года процент граждан, которые видят потребность в общественных организациях, уменьшился на 10%.

Почти во всех регионах более половины граждан выразили потребность в существовании в их городах и селах общественных организаций (58% на западе, 52% в центре, 54% на востоке), а в южном регионе такую ​​потребность испытывают меньше – 36%.

Причины неучастия в деятельности общественных организаций: 38,5% опрошенных подобная деятельность вообще не интересует (в 2018 году таких было 22%, в 2013 году – 23%). Остальные причины – менее существенные, особенно в сравнении с предыдущими годами, когда больше ссылались на отсутствие времени (27% в 2018 году и 23% в 2013 году).

В 2019 году стало меньше тех, кто не знает, как можно приобщиться к деятельности общественных организаций – 13%, тогда как в 2018 году на это указывали 16%, а в 2013-м – 21%.

51% украинцев вообще не собираются участвовать в работе общественных организаций (в 2018 году таких было 36%).

По сравнению с предыдущим годом, снизилось признание первоочередности "протестных" видов деятельности ОО: организации акций протестов (14% в 2019 году и 22% в 2018-м), борьбы с незаконными застройками (15% в 2019 году и 23% в 2018-м).

При этом 65% респондентов позитивно относится к тому, что в Верховную Раду попало немало общественных активистов: 32% уверены, что они смогут реально влиять на ситуацию в стране, а 33% считают, что именно так может качественно обновиться политика. Но 16% – против участия общественных активистов в политике.

Опрос проводился в августе в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения изменений общественного мнения использованы результаты опросов, проведенных в разное время фондом "Деминициативы" с Центром Разумкова и КМИСом.