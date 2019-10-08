Кремль опроверг Пристайко и назвал условия "реанимации" нормандской четверки

Россия заинтересована провести встречу в "нормандском формате" на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным.

Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран "нормандской четверки":

"Нет, это не так. Это не соответствует действительности… Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем, точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной".

Детали: Песков обратил внимание на то, что работа по подготовке саммита ведется на уровне помощников президентов.

"Естественно, со всех четырех сторон вбрасываются разные идеи с тем, чтобы наполнить содержанием эту встречу и придать ей результативность. Это единственное, что я могу сказать", – заявил он.

Песков не захотел вдаваться в детали "в силу сложности проводимой подготовки".

Кремль против прямого участия США в переговорах: "Точка зрения об эвентуальном подключении США к этому формату не находит поддержки. Вместе с тем, безусловно, США могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям".

Песков напомнил, что основные усилия по урегулированию ситуации сконцентрированы в "нормандском формате" (Россия, Германия, Украина и Франция): "С общей точки зрения участников этого формата, альтернативы ему в настоящий момент нет".