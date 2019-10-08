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Кремль опроверг Пристайко и назвал условия "реанимации" нормандской четверки

Вторник, 8 октября 2019, 13:37

Россия заинтересована провести встречу в "нормандском формате" на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен, утверждают в Кремле.

Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран "нормандской четверки":

"Нет, это не так. Это не соответствует действительности… Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем, точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной".

Детали: Песков обратил внимание на то, что работа по подготовке саммита ведется на уровне помощников президентов.

"Естественно, со всех четырех сторон вбрасываются разные идеи с тем, чтобы наполнить содержанием эту встречу и придать ей результативность. Это единственное, что я могу сказать", – заявил он.

Песков не захотел вдаваться в детали "в силу сложности проводимой подготовки".

Кремль против прямого участия США в переговорах: "Точка зрения об эвентуальном подключении США к этому формату не находит поддержки. Вместе с тем, безусловно, США могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям".

Песков напомнил, что основные усилия по урегулированию ситуации сконцентрированы в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия и Франция): "С общей точки зрения участников этого формата, альтернативы ему в настоящий момент нет"

Предыстория:

  • 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказал мнение, что Россия не заинтересована во встрече лидеров стран "нормандского формата" – России, Украины, Германии и Франции: мол, Владимира Путина устраивает ситуация на Донбассе, а немцы и французы стремятся быстрее возобновить деловые отношения с РФ.
  • Россия выдвигала как условие для встречи лидеров "нормандской четверки" подписание Киевом согласия на "формулу Штайнмайера", по которой после выборов на Донбассе начнет действовать закон о его особом статусе.
  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе. Он подчеркнул, что выборы пройдут только после выведения войск и по украинскому законодательству.

Знать больше: Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины

Четыре условия для безопасности на Донбассе: как убрать угрозы из "формулы Штайнмайера"

Темы: РосcияПутинДонбассПристайкоМИД
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