Расследовать нападение на журналистов на свадьбе сына Луценко начнет ГБР

Прокуратура отменила решение о закрытии уголовного производства в отношении нападения на журналистов "Схем" во время съемок празднования свадьбы сына тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко и передала его ГБР.

Источник: сайт Генпрокуратуры

Дословно: "Прокуратурой Киевской области 7 октября 2019 ujlf отменено постановление следователя прокуратуры области от 08.05.2019 года о закрытии уголовного производства по факту причинения 15.09.2017 года телесных повреждений журналистам на территории одного из загородных комплексов работниками Управления государственной охраны по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины.

Дальнейшее осуществление досудебного расследования указанного уголовного производства поручено следователям Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве".

Что было раньше: 7 октября журналист Михаил Ткач сообщил, что подчиненный бывшего генпрокурора еще в мае 2019 года закрыл дело о препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем" на свадьбе сына Луценко.

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