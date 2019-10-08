Расследовать нападение на журналистов на свадьбе сына Луценко начнет ГБР

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Вторник, 8 октября 2019, 14:38

Прокуратура отменила решение о закрытии уголовного производства в отношении нападения на журналистов "Схем" во время съемок празднования свадьбы сына тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко и передала его ГБР.

Источник: сайт Генпрокуратуры

Дословно: "Прокуратурой Киевской области 7 октября 2019 ujlf отменено постановление следователя прокуратуры области от 08.05.2019 года о закрытии уголовного производства по факту причинения 15.09.2017 года телесных повреждений журналистам на территории одного из загородных комплексов работниками Управления государственной охраны по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины.

Дальнейшее осуществление досудебного расследования указанного уголовного производства поручено следователям Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве".

Что было раньше: 7 октября журналист Михаил Ткач сообщил, что подчиненный бывшего генпрокурора еще в мае 2019 года закрыл дело о препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем" на свадьбе сына Луценко.

История вопроса:

  • 9 сентября 2017 года состоялось большая свадьба 28-летнего Александра Луценко. Тогда еще произошел скандал из-за того, что представители Управления госохраны препятствовали журналистам снимать даже рядом с празднованием. 
  • Впоследствии начальник УГО Валерий Гелетей вот так объяснил действия своих подчиненных: "Там же какой горб! Этот военнослужащий упал, вы же не будете говорить, что он не упал? Там же вот такой холм! В темноте, песок, споткнулся, упал и зацепился за оператора".
  • Журналисты написали заявление в полицию о препятствовании их профессиональной деятельности.

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Темы: Луценко ГБР прокуратура Генпрокуратура нападение


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