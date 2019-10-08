Осужден "взрывник", планировавший мощный теракт в Запорожье – СБУ

В Запорожье по материалам контрразведки Службы безопасности Украины осудили жителя Донецкой области, который пытался совершить террористический акт.

Источник: СБУ

Дословно: "Жовтневый районный суд Запорожья назначил "взрывнику" наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет".

Детали: Отмечается, что во время досудебного расследования следователи органов безопасности установили, что уроженец РФ был завербован представителями так называемого "МГБ ДНР" и прошел подготовку в учебном центре боевиков по взрывотехническому делу и получил задание на совершение теракта.

Для его выполнения наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью почти полтора килограмма пластида. Он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе областного центра.

Контрразведчики СБУ задержали "взрывнику" недалеко от места запланированного теракта сразу после попытки инициировать взрыв.

Отмечается, что злоумышленник полностью признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Что было ранее: 7 июня 2019 года Служба безопасности Украины сообщила, что в Запорожье удалось предотвратить мощный теракт и задержать мужчину, который заложил взрывчатку в мусорный бак.